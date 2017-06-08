Война России и США не определит победителей - Путин

а видеохостинге YouTube появился ролик с отрывком из интервью для фильма

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

В случае военного конфликта между Россией и США победителей не будет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для документального фильма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Путин также подчеркнул, что надежда на улучшение отношений между двумя странами есть всегда. Так ответил российский лидер на вопрос Стоуна о том, стоит ли после победы Дональда Трампа на президентских выборах надеяться на улучшение отношений двух великих государств.

«Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — ответил Путин.

На видеохостинге YouTube появился ролик с отрывком из интервью для фильма, первая серия которого выйдет на телеканале Showtime 12 июня.

Всего фильм состоит из четырех частей. В отрывках картины Путин рассказывает о своей системе охраны, об отношении к Эдварду Сноудену и о том, что в 2000 году он предлагал Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО.

Ранее президент России высказывался о том, что российско-американские связи находятся в низшей точке со времен холодной войны. При этом он заявил о намерении продолжать диалог с Дональдом Трампом.

Отметим, что идея сделать многосерийный фильм о Владимире Путине к режиссеру Оливеру Стоуну пришла в ноябре 2014 года. По его словам, он решил взять у российского перзидента интервью, чтобы «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».