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Красное вино способно предотвратить кариес

Ученые провели эксперимент
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Исследователь из Испании утверждает, что красное вино может защитить зубы от кариеса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Бактерии, которые вызывают это заболевание, не выдерживают контакта с напитком. 

Женщина-ученый провела исследование, суть которого заключалась в следующем: контакту с вином были подвержены пять видов наиболее опасных бактерий, живущих в полости рта. Чашки с двумя видами бактерий были успешно очищены красным вином. Конечно, успешнее всех справился с задачей хлоргексидин. Дальнейшие исследования показали, что для бактерий смертельными оказались содержащиеся в вине вещества под названием флаван-3-оли.

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