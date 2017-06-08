Прогноз курса рубля к доллару на конец 2017 года

Укрепления доллара к рублю будет обусловлено ситуацией на рынке нефти

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Председатель совета фонда ЦСР Алексей Кудрин заявил о том, что до конца 2017 года курс рубля к доллару может незначительно ослабиться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Экс-министр финансов РФ считает, что доллар может подняться на несколько пунктов выше уровня в 60 рублей. По его мнению, укрепления доллара к рублю будет обусловлено ситуацией на рынке нефти.



«Цены нефти будут искать новый уровень равновесия, это происходит в течение двух последних лет и будет происходить один-два-три года, может быть так, что мы можем увидеть и разницу: и 40, и 55 долларов за баррель . К этому – и к той, и другой цене нужно готовиться…. Если будет на нынешнем уровне — 56-57 долларов за баррель, то немножко рубль ослабнет к концу года и будет чуть больше чем 60 рублей за доллар», - заявил Кудрин в интервью журналистам.



Комментируя ситуацию в экономике РФ, Кудрин отметил, что сейчас он видит впервые за три года предпосылки для экономического роста. «Путь он будет маленький, но это уже выход на новую траекторию, интерес к России будет просыпаться», - подчеркнул он.



В Минэкономразвития ожидают в текущем году среднегодовой курс доллара на уровне 64,4 руб. Ранее глава МЭР Максим Орешкин отметил, что в июне прогноз по курсу может быть уточнен. МЭР планирует пересмотреть прогноз по курсу, поскольку ситуация с начала года изменилась.