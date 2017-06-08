Во Владивостоке разыскивают мужчину 17:33, 07 июня Во Владивостоке разыскивают мужчину (Фото)
Житель Приморья увидел в небе летающую тарелку 14:56, 07 июня Житель Приморья увидел в небе летающую тарелку (Эксклюзив)
Лихач из Владивостока удивил всех своей манерой езды 13:18, 07 июня Лихач из Владивостока удивил всех своей манерой езды (Видео)
Новостная лента
Июнь, 08 четверг
01:34
Прогноз курса рубля к доллару на конец 2017 года
00:27
Красное вино способно предотвратить кариес
Июнь, 07 среда
23:45
Познавательные мероприятия продолжаются в библиотеках Владивостока
22:33
Общественная организация инвалидов «Владивосток» продолжает проводить интересные мастер-классы для особенных детей
21:25
Дрожь от холода способствует снижению веса
20:14
Владивостокцев приглашают на круглый стол, посвященный вопросам донорства
19:07
Уровень воды в реках Приморья поднимется на метр
18:36
Студенты Владивостока разработали прототипы протезов Видео
17:54
Инвесторы за неделю подали заявки на восемь проектов в Приморье
17:43
Владивосток и А.С.Пушкин: 218 лет со дня рождения поэта Видео
17:33
Во Владивостоке разыскивают мужчину Фото
17:22
Во Владивостокские приручают «драконов»
17:10
Эксперты из КНР проверят систему безопасности производства рыбной муки и жира в ДФО
16:56
"Луч-Энергия" вновь без тренера Видео
16:48
Во Владивостоке развернется продовольственная ярмарка
16:37
В Приморье задержана крабовая контрабанда
16:26
Жительница Владивостока оказалась заперта на своем балконе
16:14
Полиция проводит проверку по факту массового ДТП в Артеме
16:07
В аэропорту Владивостока задержан гражданин КНДР с валютной контрабандой
16:06
Игорь Пушкарев: Многие вещи в материалах уголовного дела действительно лежат на поверхности
15:51
В Приморье снова стали лить спирт в матье из сельди
15:45
В ближайшие часы дождь во Владивостоке усилится
15:30
На одной из улиц Владивостока введут одностороннее движение Адреса
15:19
Несовершеннолетняя девушка в алкогольном опьянении избила двух своих знакомых
15:08
Во Владивосток прибыл «Nippon Maru»
14:56
Житель Приморья увидел в небе летающую тарелку Эксклюзив
14:43
В каком порядке будет идти развитие острова Русский
14:33
В Лукьяновке восстановили разрушенный мост
14:22
Жительница Приморья прописала у себя в квартире 30 иностранцев и 12 граждан РФ
14:11
Пляжи Владивостока проверила специальная комиссия
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4144 (83) от 08 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Букет из бегонии для горожан
Пляжи готовятся к приему отдыхающих
Кто будет президентом через год, объявили в приморской столице
Дрифтеры продемонстрируют мастерство на Змеинке
Содействие здоровому образу жизни в приморской столице поощрят подарками
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Прогноз курса рубля к доллару на конец 2017 года

Укрепления доллара к рублю будет обусловлено ситуацией на рынке нефти
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Председатель совета фонда ЦСР Алексей Кудрин заявил о том, что до конца 2017 года курс рубля к доллару может незначительно ослабиться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Экс-министр финансов РФ считает, что доллар может подняться на несколько пунктов выше уровня в 60 рублей. По его мнению, укрепления доллара к рублю будет обусловлено ситуацией на рынке нефти.

«Цены нефти будут искать новый уровень равновесия, это происходит в течение двух последних лет и будет происходить один-два-три года, может быть так, что мы можем увидеть и разницу: и 40, и 55 долларов за баррель . К этому – и к той, и другой цене нужно готовиться…. Если будет на нынешнем уровне — 56-57 долларов за баррель, то немножко рубль ослабнет к концу года и будет чуть больше чем 60 рублей за доллар», - заявил Кудрин в интервью журналистам.

Комментируя ситуацию в экономике РФ, Кудрин отметил, что сейчас он видит впервые за три года предпосылки для экономического роста. «Путь он будет маленький, но это уже выход на новую траекторию, интерес к России будет просыпаться», - подчеркнул он.

В Минэкономразвития ожидают в текущем году среднегодовой курс доллара на уровне 64,4 руб. Ранее глава МЭР Максим Орешкин отметил, что в июне прогноз по курсу может быть уточнен. МЭР планирует пересмотреть прогноз по курсу, поскольку ситуация с начала года изменилась.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Инвесторы за неделю подали заявки на восемь проектов в Приморье
17:54, 07 июня 2017 Инвесторы за неделю подали заявки на восемь проектов в Приморье

Завод ЖБИ, строительство, жилье и торгово-развлекательный центр

Тарифы на электричество в ДФО начнут снижать с 1 июля
09:38, 07 июня 2017 Тарифы на электричество в ДФО начнут снижать с 1 июля

Это делается для повышения привлекательности макрорегиона

Перспективы развития острова Русский обсудили на правительственном уровне
06:04, 07 июня 2017 Перспективы развития острова Русский обсудили на правительственном уровне

Концепция развития будет реализовываться в 2017-2027 годах в два этапа

В России водительские права и загранпаспорта подорожают в полтора раза
04:36, 07 июня 2017 В России водительские права и загранпаспорта подорожают в полтора раза

Стоимость пластикового свидетельства о регистрации автомобиля будет дороже бумажного в три раза

Цены на нефть упадут до $40 за баррель в 2018 год - Минфин
02:20, 07 июня 2017 Цены на нефть упадут до $40 за баррель в 2018 год - Минфин

Минфин РФ также констатирует снижение зависимости курса рубля от цен на нефть

У Приморья самый большой долг по зарплате в России
16:54, 06 июня 2017 У Приморья самый большой долг по зарплате в России

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин

С августа в Приморье начнет действовать упрощенный визовый режим
09:45, 06 июня 2017 С августа в Приморье начнет действовать упрощенный визовый режим

Правительство утвердило правила оформления и въезда