Ученые узнали, чем полезен белый и черный хлеб

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Израильские ученые в ходе исследования узнали, как белый и цельнозерновой хлеб влияют на здоровье человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Cell Metabolism.

Было установлено, что при употреблении в разумных порциях хлеб не сильно влияет на состояние микрофлоры кишечника, однако все же имеются индивидуальные факторы, которые нужно учитывать.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 20 человек, у которых в сутки хлеб составлял 10% калорийности рациона. Добровольцам следовало на две недели увеличить калорийность рациона, приходящегося на хлеб, в 2,5 раза. Участников разделили на две команды: одни употредляли белый хлеб, другие - цельнозерновой. Эксперимент длился две недели, за это время у добровольцев проводились замеры уровня глюкозы и содержания необходимых для организма минералов.

По словам специалистов, изначально не было никаких изменений. Однако, если брать всех добровольцев по отдельности, то можно увидеть, что примерно половина из тех, кто употреблял цельнозерновой хлеб, и такое же количество тех, кто употреблял белый хлеб, демонстрировали незначительное ухудшение состояния организма. Это означает, что им лучше всего употреблять другой тип продукта.

Ученые уверены, что все это зависит от гликемической реакции организма на хлеб, а также различием в питательной ценности и содержанием клетчатки в разных типах продуктов.