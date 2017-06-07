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Познавательные мероприятия продолжаются в библиотеках Владивостока

«Лето просвещения»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В муниципальных библиотеках Владивостока продолжаются творческие и познавательные мероприятия в рамках программы «Лето просвещения - 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Так, в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского ежедневно звучат детские голоса – здесь проходят праздники, лекции и мастер-классы.

Ребята из пришкольного лагеря школы № 62 пришли на праздник «Счастливое детство». Школьники читали детские стихотворения, пели тематические песни, кроме того библиотекари представили юным читателям электронную презентацию «Летние праздника детства».

Ученики школы № 32 пришли на познавательно-игровой час «10 правил безопасного лета». Ребята просмотрели электронную презентацию и тематические мультфильмы о безопасности на воде, в лесу и на дороге. Также школьники приняли участие в подвижных играх.

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