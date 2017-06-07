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Дрожь от холода способствует снижению веса

Не обязательно заниматься спортом, чтобы похудеть
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Австралийские ученые пришли к выводу, что для того, чтобы похудеть, не обязательно заниматься спортом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Для того, чтобы сбросить лишний вес, достаточно всего лишь мерзнуть. Если уж быть совсем точными, то дрожать на холоде каждый день как минимум 15 минут в сутки. Именно в это время в организме происходят необычные процессы: замерзая, человек начинает дрожать, а мозг подает сигналы о том, что любыми способами необходимо выработать энергию для согревания. В итоге сжигается лишний жир, чтобы образовалась энергия и тело согрелось.

При этом специалисты уточняют, что важно не переусердствовать, потому что можно легко заработать обморожение организма. 

 

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