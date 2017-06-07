Владивостокцев приглашают на круглый стол, посвященный вопросам донорства

Мероприятие пройдёт 13 июня в 11 часов

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В следующий вторник, 13 июня, во Владивостоке состоится круглый стол с участием представителей Станции переливания крови и отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Специалисты расскажут всем собравшимся о донорстве и поддержке людей, сдающих кровь.

«Кровь и продукты крови необходимы для проведения плановых и экстренных хирургических операций, для людей, получивших травмы в результате дорожно-транспортных аварий, - подчеркнула Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации Владивостока. - Донорство - один из самых милосердных, нравственных поступков, совершить который может каждый человек. Мы призываем всех, кто может по состоянию здоровья сдавать кровь, стать донором и внести весомый вклад в спасение жизни людей».

Администрация города Владивостока приглашает всех желающих принять участие в круглом столе по вопросам донорства и узнать много нового и интересного в этой области от специалистов.

Мероприятие пройдёт 13 июня в 11 часов в здании КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» (ул. Октябрьская, 6).