Игорь Пушкарев: Многие вещи в материалах уголовного дела действительно лежат на поверхности

Временно отстраненный от должности глава Владивостока готовится к судебному заседанию

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев продолжает знакомиться с материалами дела и вместе со своими защитниками находят новые доказательства своей невиновности, сообщает РИА VladNews.

- Мой защитник Константин Третьяков дал интервью о странностях и перспективах развития уголовного дела против меня. Считаю, что ему удалось отразить многие детали и объяснить их с юридической точки зрения, в том числе по предъявленным мне обвинениям. Особенно интересно выглядит ситуация с взяткой и причинением ущерба, отсутствие которого 28 марта, по существу, признало следствие. Именно тогда Администрацию Владивостока убрали из числа потерпевших, спустя девять месяцев предварительного следствия. Многие вещи в материалах уголовного дела действительно лежат на поверхности, и следствию выгодно их не замечать, так как их главной задачей остается сверстать обвинительное заключение, отправив дело в суд. На этом их миссия будет закончена. Думаю, они сами вздохнут с облегчением, так как за год неоднократно сталкивались с тем, что мы с защитой указывали им на их же ошибки. В процессе ознакомления с материалами уголовного дела я, как и мои адвокаты, готовимся к судебному заседанию, выстраиваем линию защиты. Я надеюсь на то, что судья увидит все нестыковки следствия и примет справедливое решение, - написал Игорь Пушкарев в своих социальных сетях.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.