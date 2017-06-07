Во Владивостоке разыскивают мужчину

ВО Владивостоке пропал мужчина, сообщает РИА VladNews.
Никитин Михаил Викторович 1961 года рождения вышел из дома еще вечером 4 июня и до сегодняшнего дня о его местоположении ничего не известно.
Приметы: на вид 55-57 лет, худого телосложения
Был одет: светло-серый спортивный костюм, кепка синяя с надписью ВГТРК, кроссовки черного цвета.
Особые приметы: мужчина носит на лице медицинскую маску. В связи с сильным заболеванием была перенесена операция на нижней челюсти слева, где остался деффект в виде следа.