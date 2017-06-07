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Во Владивостоке разыскивают мужчину

Родственники пропавшего просят помчь
Фото: Примпоиск Фото: Примпоиск
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

ВО Владивостоке пропал мужчина, сообщает РИА VladNews.

Никитин Михаил Викторович 1961 года рождения вышел из дома еще вечером 4 июня и до сегодняшнего дня о его местоположении ничего не известно. 

Приметы: на вид 55-57 лет, худого телосложения

Был одет: светло-серый спортивный костюм, кепка синяя с надписью ВГТРК, кроссовки черного цвета.

Особые приметы: мужчина носит на лице медицинскую маску. В связи с сильным заболеванием была перенесена операция на нижней челюсти слева, где остался деффект в виде следа. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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