Во Владивостоке разыскивают мужчину

Родственники пропавшего просят помчь

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

ВО Владивостоке пропал мужчина, сообщает РИА VladNews.

Никитин Михаил Викторович 1961 года рождения вышел из дома еще вечером 4 июня и до сегодняшнего дня о его местоположении ничего не известно.

Приметы: на вид 55-57 лет, худого телосложения

Был одет: светло-серый спортивный костюм, кепка синяя с надписью ВГТРК, кроссовки черного цвета.

Особые приметы: мужчина носит на лице медицинскую маску. В связи с сильным заболеванием была перенесена операция на нижней челюсти слева, где остался деффект в виде следа.

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