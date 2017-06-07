Уровень воды в реках Приморья поднимется на метр

Есть угроза затопления

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

На сегодняшний день на большинстве рек Приморского края сохраняется постепенный спад уровня воды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Однако подъем воды дождевого паводка продолжается в среднем течении реки Уссури, на отдельных участках отмечается выход воды из низких берегов. В верхнем течении реки Уссури максимальные уровни паводка прошли, наблюдается повсеместный спад воды, сохраняется подтопление пойменных участков. Опасных явлений не наблюдается.

Сообщает, что в ближайшие трое суток, в связи с прогнозируемыми дождями, на реках центральных, юго-восточных и восточных районов Приморья ожидается дополнительный подъем уровня воды на 0,3–1,0 м. На отдельных участках с достижением отметок выхода воды на пойму создается угроза подтопления пониженных хозяйственных объектов, участков дорог. На остальных реках края ожидаются колебания уровня воды до 0,3 м. Опасных гидрологических явлений не ожидается.