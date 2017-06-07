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Общество

В ближайшие часы дождь во Владивостоке усилится

Приморье накрыли сразу два циклона
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 июня, в Приморье небольшие, местами умеренные дожди, на юго-востоке вечером сильные. На побережье очаги тумана. Температурный фон +17…+23 °С, на побережье +11…+16 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке во второй половине дня небольшой, вечером умеренный дождь. Ветер свежий. Температура воздуха существенно не изменится, +11…+13 °С, в пригороде до +16 °С.

Завтра дожди в крае сохранятся, в восточной половине местами пройдут сильные. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температурный фон ночью +8…+15 °С. Максимальная температура воздуха днем +14…+22 °С, при прояснениях до +26 °С.

Во Владивостоке ночью облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +10…+12 °С. Днем с прояснением, в конце дня не исключен небольшой кратковременный дождь. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +21…+25 °С.

В ближайшие дни на реках центральных, юго-восточных и восточных районов ожидается дополнительный подъём уровня воды на 0,3–1,0 м, на отдельных участках с достижением отметок выхода воды на пойму, подтопление низких мест, отдельных участков дорог. Опасных гидрологических явлений не ожидается.

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