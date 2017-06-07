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Во Владивостокские приручают «драконов»

Администрация города Владивостока приглашает всех желающих
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Главный праздник всей молодежи Владивостока - «День молодежи - 2017» - состоится 24 июня на набережной Спортивной гавани, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. По уже сложившейся традиции в этом году он пройдет под брендом «День М» и станет основной интерактивной площадкой. Все пришедшие на праздник смогут не только познакомиться с самыми заметными городскими молодежными проектами, но и поучаствовать в них. Кроме того, в рамках праздника администрация города проводит традиционные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон».

«В этом году было принято 86 заявок на греблю, после жеребьевки сформировано 43 смешанные команды. Уже в мае участники приступили к тренировкам, которые проходят с утра до позднего вечера. Команда администрации Владивостока в этом году будет грести с компанией 2Гис», - рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

В 2017 году команды участники занимаются на базе яхт-клуба «7 футов» и на станции Санаторная в муниципальном парке Лазо. Каждая команда обязательно должна пройти минимум 4 тренировки, а среднее их количество перед соревнованиями может составить 5 – 8. Подготовка к гребле включает в себя не только занятия на море, но и на суше - все участники должны размяться и отработать технику движений.

Напомним, впервые соревнования на «Драконах», поддержанные главой города Игорем Пушкарёвым, прошли в 2009 году, когда представители молодежных общественных организаций решили, что объединение усилий приведёт к наиболее эффективному решению социальных вопросов. В каждой команде участвовали представители различных организаций. С 2010 года в соревнованиях стали принимать участие не только представители молодежных объединений, но и власти, бизнеса и СМИ.

Администрация города Владивостока приглашает всех желающих 24 июня на набережную Спортивной гавани поболеть за спортсменов-любителей и понаблюдать за зрелищными гонками на лодках класса «Дракон».

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