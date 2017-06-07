Эксперты из КНР проверят систему безопасности производства рыбной муки и жира в ДФО

Делегация будет работать 1,5 недели в Приморье и на Камчатке

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

7 июня в Приморский край прибыла делегация специалистов Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ). Иностранные эксперты проведут инспекцию дальневосточных рыбопромысловых и перерабатывающих предприятий с целью оценки системы контроля безопасности при производстве кормовой рыбной муки и рыбного жира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Свою первую рабочую встречу с руководством и специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области китайские специалисты провели сразу после обеда.

Утром 8 июня запланировано продолжение совместных консультаций в Управлении ведомства во Владивостоке, ознакомление со структурой и полномочиями теруправления. После обеда китайские аудиторы отправятся в Уссурийск для инспекции лаборатории Россельхознадзора.

Затем, в течение нескольких дней, специалисты AQSIQ проведут инспектирование ряда российских рыбопромысловых судов, находящихся в настоящее время в портах Приморья.

13 июня китайская делегация вылетит в Камчатский край, где в этот же день проведет инспектирование региональной лаборатории Россельхознадзора.

На следующий день после перелёта из Петропавловска-Камчатского в посёлок Озерной Усть-Большерецкого района китайские эксперты обследуют Озерновский рыбоконсервный завод № 55.

15 июня, по итогам визита в Камчатский край, китайские специалисты проведут рабочую встречу с руководством и специалистами Управления Россельхознадзора региона, ознакомятся со структурой и полномочиями теруправления. В этот же день иностранные аудиторы должны вылететь во Владивосток.

На следующий день, 16 июня, запланировано проведение рабочего совещания со специалистами теруправления Россельхознадзора Приморья по итогам визита экспертов AQSIQ на Дальний Восток. Вечером этого же дня китайские специалисты должны вылететь в Китай.