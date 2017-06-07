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8 канал

Владивосток и А.С.Пушкин: 218 лет со дня рождения поэта

Великий русский
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 июня, вся страна отмечает День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Великому поэту исполнилось бы 218 лет. Владивосток связан с поэтом лишь косвенно. Но некоторые места в городе названы его именем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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