"Луч-Энергия" вновь без тренера

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Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Исполнявший обязанности главного тренера футбольного клуба «Луча-Энергии» Александр Ушахин покинул команду и перебрался в Хабаровск. 63 любительских команды сразились за награды традиционного регионального Кубка по стритболу. И единый день ГТО прошел во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.