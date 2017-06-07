Во Владивостоке развернется продовольственная ярмарка

11 и 12 июня с 9 часов утра

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В воскресенье, 11 июня, и в понедельник, 12 июня, на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На ярмарке горожане смогут приобрести картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Свою продукцию привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

11 и 12 июня ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.