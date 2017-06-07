В Приморье задержана крабовая контрабанда

Декларант "не заметил" почти 2 тонны деликатеса

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В регионе деятельности Владивостокской таможни сахалинская компания по таможенной декларации задекларировала на экспорт товар – живого краба стригуна в панцире, весом более 38 тонн.

Однако по результатам таможенного досмотра в присутствии капитана судна, было установлено расхождение фактического веса краба над заявленным в документах - на 1,7 тонны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В отношении недобросовестного участника внешнеэкономической деятельности Владивостокской таможней возбуждено административное дело. Ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой, либо конфискация.