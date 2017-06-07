Жительница Владивостока оказалась заперта на своем балконе

Женщину спасли сотрудники МЧС

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В конце мая Мария, жительница Владивостока, оказалась закрытой на собственном балконе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю. Женщина пыталась самостоятельно открыть дверь, но все ее усилия оказались безуспешны.

Стоит отметить, что в это время дочка Марии, который менее 2-х лет, несмотря на свой юный возраст, не растерялась в экстренной ситуации, а, дотянувшись до маминой руки через приоткрытое кухонное окно, передала телефон, по которому женщина смогла связаться с сотрудниками МЧС.

Спустя 10 минут к дому прибыли сотрудники 2-ой пожарно-спасательной части, который, применив комбинированный метод в работе, поднялись сначала по трехколесной, а затем по штурмовой лестнице. Добравшись до балкона, при помощи пожарного топора и пассатиж, брандмейстеры оперативно, без повреждений и аккуратно открыв дверь, помогли женщине обратно попасть в комнату.

Как оказалось, 9 лет назад сотрудники пожарной охраны помогли Марии, когда в коридоре дома, на этаже, где проживала женщина, загорелся ящик. На место происшествия незамедлительно огнеборцы, которые при помощи лестничного марша спасли Марию из задымленного и объятого пламенем помещения.