Полиция проводит проверку по факту массового ДТП в Артеме

Один человек погиб

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП на 16 километре автодороги Артем–Находка–порт Восточный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия прибыл наряд Госавтоинспекции.

Установлено, что водитель автомашины Тойота Лит Айс, двигаясь из Артема в сторону Находки, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Хино Рейнджер, которая, в свою очередь, столкнулась с Тойотой Чайзер.

51-летний водитель Тойоты Лит Айс был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы, где скончался от полученных травм.

Установлено, что водитель микроавтобуса имел 13-летний стаж вождения, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2017 году не привлекался.

В настоящее время по факту ДТП проводят проверку, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.