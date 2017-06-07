В аэропорту Владивостока задержан гражданин КНДР с валютной контрабандой

Мужчина вез в Пхеньян 25 тысяч долларов наличными

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В международном аэропорту Владивосток во время таможенного контроля у гражданина КНДР, улетающего авиарейсом в Пхеньян, таможенниками с помощью интроскопа был обнаружен в ручной клади свёрток с незадекларированной валютой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В ходе опроса было установлено, что кореец вывозит более 25 тысяч долларов США, которые не декларировал по установленной форме на въезде в РФ.Эта сумма превышает размер средств, разрешенных к вывозу без таможенного декларирования на территорию ЕАЭС (10 тысяч долларов США)..

Возбуждено дело о правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ. Для нарушителя статьей предусмотрен штраф от половины до двукратного размера незадекларированной суммы валюты, либо конфискация.