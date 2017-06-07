На одной из улиц Владивостока введут одностороннее движение

В столице Приморья продолжаются работы по установке новых дорожных знаков

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает о введении одностороннего движения на участке улицы Верхнепортовой от дома №54 до дома №62-а, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь будут установлены технические средства организации дорожного движения – знаки, оповещающие участников дорожного движения о начале дороги с односторонним движением и её окончании, а также запрещающие знаки 3.1 «Въезд запрещен».

«Работы проводятся в рамках мероприятий по организации безопасного движения по дорогам города Владивостока, - рассказал заместитель начальника управления дорог и благоустройства Максим Акульшин. – В данном случае изменение схемы дорожного движения проводится в целях исключения дорожно-транспортных происшествий на перекрестке улиц Верхнепортовая и Нижнепортовая».

Отметим, что работы по обслуживанию и установке новых дорожных знаков продолжаются во Владивостоке. С начала 2017 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 550 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и т.д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».