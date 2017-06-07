Во Владивосток прибыл «Nippon Maru»

Судно пробудет в приморской столице до 23:00

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

У Морвокзала во Владивостоке пришвартовалось судно «Nippon Maru», сообщает корреспондент РИА VladNews. С начала мая это уже шестой заход теплоходов с иностранными туристами на борту. Однако, «Nippon Maru» заходит в приморский порт единственный раз.

Теплоход прибыл во Владивосток на меньше, чем сутки. В 23 часа по местному времени судно покинет причал. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями и культурными центрами Владивостока. Следующее место пребывания судна - Сахалин, Корсаков.

Напомним, что 23 июня Владивосток будет встречать еще один круизный лайнер. Это будет «Asuka II» из Японии.

Справочно:

«Nippon Maru» построен на верфях Японии и относится к судам среднего круизного класса. Его полная вместимость – 607 пассажиров, параметры: длина – 167 метров, ширина – 24 метра, осадка – 6,5 метров. Экипаж «Nippon Maru» составляет 160 человек.

Теплоход, как правило, осуществляет не слишком продолжительные морские путешествия по акватории Японского моря. Во Владивосток «Nippon Maru» заходит ежегодно, начиная с 2013 года.