Несовершеннолетняя девушка в алкогольном опьянении избила двух своих знакомых

Злоумышленница отправится в колонию

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Жительница Черниговского района, 1999 года рождения, признана виновной в умышленном причинении телесных повреждений двум своим знакомым, а в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, преступление было совершено в 2015 году. Инициатором конфликта была девушка, которая занималась самбо, со стороны потерпевших отсутствовало какое-либо противоправное поведение.

Так, в июле 2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры она нанесла не менее 10 ударов руками своему знакомому, причинив ему легкий вред здоровью.

Она же, в конце декабря 2015 г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинила вред здоровью различной тяжести двум другим своим знакомым. Одного из них девушка ударила по голове керамической кружкой, а второму нанесла множество ударов металлическим ковшом по голове и телу, а также несколько ударов кухонным ножом в область спины и живота, причинив последнему тяжкий вред здоровью.

Стоит отметить, что девушка находилась в розыске, судебное слушание по делу было окончено только после установления ее местонахождения.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.