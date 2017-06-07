В каком порядке будет идти развитие острова Русский

Этапы реализации Концепции развития новой ТОР

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В соответствии с Распоряжением правительства РФ остров Русский во Владивостоке получит статус территории опережающего социально-экономического развития, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского управления Росприроднадзора. Напомним, новая Концепция развития острова Русский утверждена правительством РФ; она разработана с целью создания организационно-правовых и экономических условий развития острова.

Реализацию Концепции предполагается осуществить в два этапа:

На I этапе (2017 - 2022 годы) - создание ТОР, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, создание центра международного сотрудничества с необходимой инфраструктурой, а также центра ядерной медицины, туристско-рекреационного центра, многофункционального семейного центра с аквапарком, туристического комплекса, инновационно-культурного центра.

На II этапе (2023 - 2027 годы) - реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова.

Концепцией также определено, что бюджетное финансирование на реализацию инвестиционных проектов не может превышать 30% от объема заявленных частных инвестиций.

Ею также предусмотрено решение следующих задач:

- создание на острове эффективной площадки для осуществления международного сотрудничества и интеграции со странами АТР;

- создание научно-образовательного кластера для повышения кадрового потенциала, использования достижений фундаментальной российской науки, разработки и внедрения новых технологий;

- создание комфортного симбиоза городской и природной среды, обеспечивающего высокое качество жизни для специалистов кластера и владивостокцев;

- реализация инвестпроектов на базе кадрового, научно-технологического, геополитического, природного и туристического потенциалов острова;

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению упрощенного визового режима для иностранных туристов;

- создание современной дорожно-транспортной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе инфраструктуры морских пассажирских перевозок;

- создание инновационной электроэнергетической инфраструктуры острова Русский.