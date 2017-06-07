Во Владивосток прибыл «Nippon Maru» 15:08, 07 июня Во Владивосток прибыл «Nippon Maru»
Житель Приморья увидел в небе летающую тарелку 14:56, 07 июня Житель Приморья увидел в небе летающую тарелку (Эксклюзив)
Лихач из Владивостока удивил всех своей манерой езды 13:18, 07 июня Лихач из Владивостока удивил всех своей манерой езды (Видео)
Новостная лента
Июнь, 07 среда
15:19
Несовершеннолетняя девушка в алкогольном опьянении избила двух своих знакомых
15:08
Во Владивосток прибыл «Nippon Maru»
14:56
Житель Приморья увидел в небе летающую тарелку Эксклюзив
14:43
В каком порядке будет идти развитие острова Русский
14:33
В Лукьяновке восстановили разрушенный мост
14:22
Жительница Приморья прописала у себя в квартире 30 иностранцев и 12 граждан РФ
14:11
Пляжи Владивостока проверила специальная комиссия
14:00
Спецоперация: браконьеры попали в засаду на «Земле леопарда» Фото и Видео
13:42
ВЭФ-2017: Общепит ДВФУ готовится к усиленной дезинфекции
13:27
Приморец обокрал док в Находке
13:18
Лихач из Владивостока удивил всех своей манерой езды Видео
13:06
В Приморье обнаружена скрытая контрабанда
12:56
В Приморье в озере утонул 10-летний мальчик
12:43
Во вторник во Владивостоке произошло более 60 аварий Эксклюзив
12:32
Угнанный в Приморье автомобиль стал виновником ДТП
12:31
«История Пушкарева — это тест системы»
12:21
За сутки в Приморье зарегистрировано более 60 аварий
12:10
В Приморье парень вынес с предприятия 8 мешков медного кабеля
12:00
В массовом ДТП в Приморье погиб один человек Фото и Видео
11:55
Дискуссию в формате Sbertalks проведут эксперты Сбербанка в рамках МедиаСаммита-2017
11:52
Во Владивостоке произошла авария с участием грузовика Эксклюзив
11:46
Выставка «Художественный текстиль» открылась во Владивостоке Фото
11:39
Жители Владивостока подарили детям с онкологией месяц жизни Фото
11:37
В квартире во Владивостоке в ванне найден труп мужчины Эксклюзив
11:26
На пункты пропуска в ДФО по электронным визам планируется выделить 170 млн рублей
11:15
Полицейские перекрыли очередной канал поступления в регион синтетического наркотика Видео
11:06
В Приморье найден труп мужчины
10:59
«Ростелеком» получил статус доверенного оператора электронного документооборота
10:54
Загадочное ДТП произошло в Приморье Фото
10:43
В Приморье пропал мужчина Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4143 (82) от 07 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
​Игорь Пушкарев: «Я докажу свою невиновность»
Заманчивые перспективы приморских гектаров
Мелодия для объектива со вспышкой
«Японское море» снова в столице Приморья
В Славянку на белом теплоходе
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

В каком порядке будет идти развитие острова Русский

Этапы реализации Концепции развития новой ТОР
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В соответствии с Распоряжением правительства РФ остров Русский во Владивостоке получит статус территории опережающего социально-экономического развития, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского управления Росприроднадзора. Напомним, новая Концепция развития острова Русский утверждена правительством РФ; она разработана с целью создания организационно-правовых и экономических условий развития острова.

Реализацию Концепции предполагается осуществить в два этапа:

На I этапе (2017 - 2022 годы) - создание ТОР, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, создание центра международного сотрудничества с необходимой инфраструктурой, а также центра ядерной медицины, туристско-рекреационного центра, многофункционального семейного центра с аквапарком, туристического комплекса, инновационно-культурного центра.

На II этапе (2023 - 2027 годы) - реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова.

Концепцией также определено, что бюджетное финансирование на реализацию инвестиционных проектов не может превышать 30% от объема заявленных частных инвестиций.

Ею также предусмотрено решение следующих задач:

- создание на острове эффективной площадки для осуществления международного сотрудничества и интеграции со странами АТР;

- создание научно-образовательного кластера для повышения кадрового потенциала, использования достижений фундаментальной российской науки, разработки и внедрения новых технологий;

- создание комфортного симбиоза городской и природной среды, обеспечивающего высокое качество жизни для специалистов кластера и владивостокцев;

- реализация инвестпроектов на базе кадрового, научно-технологического, геополитического, природного и туристического потенциалов острова;

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению упрощенного визового режима для иностранных туристов;

- создание современной дорожно-транспортной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе инфраструктуры морских пассажирских перевозок;

- создание инновационной электроэнергетической инфраструктуры острова Русский.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Лукьяновке восстановили разрушенный мост
14:33, 07 июня 2017 В Лукьяновке восстановили разрушенный мост

Однако деньги подрядчику до сих пор не отданы

Пляжи Владивостока проверила специальная комиссия
14:11, 07 июня 2017 Пляжи Владивостока проверила специальная комиссия

Пляжные территории на 95% готовы к сезону

Лихач из Владивостока удивил всех своей манерой езды
13:18, 07 июня 2017 Лихач из Владивостока удивил всех своей манерой езды

Гонщик нарушил сразу несколько ПДД

Во вторник во Владивостоке произошло более 60 аварий
12:43, 07 июня 2017 Во вторник во Владивостоке произошло более 60 аварий

Пять человек сели за руль пьяными

Дискуссию в формате Sbertalks проведут эксперты Сбербанка в рамках МедиаСаммита-2017
11:55, 07 июня 2017 Дискуссию в формате Sbertalks проведут эксперты Сбербанка в рамках МедиаСаммита-2017

​Представителям бизнеса и медиа расскажут, как использовать технологии работы с большими данными

На пункты пропуска в ДФО по электронным визам планируется выделить 170 млн рублей
11:26, 07 июня 2017 На пункты пропуска в ДФО по электронным визам планируется выделить 170 млн рублей

​В Госдуме рассматривается законопроект по корректировке госбюджета на 2017 год

«Ростелеком» получил статус доверенного оператора электронного документооборота
10:59, 07 июня 2017 «Ростелеком» получил статус доверенного оператора электронного документооборота

Ежегодный объем исходящих документов «Ростелекома» составляет порядка 13 млн в год