Жительница Приморья прописала у себя в квартире 30 иностранцев и 12 граждан РФ

Уголовное дело передано в суд

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

30-летняя жительница Уссурийска обвиняется в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что женщина осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 42 граждан в своем частном доме по улице Строительная, который фактически отсутствует по данному адресу - снесен. Помимо 30 иностранцев, прибывших из Таджикистана и Узбекистана, женщина зарегистрировала 12 граждан Российской Федерации. Однако по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Злоумышленнице грозит лишение свободы до трех лет.