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Общество

Пляжи Владивостока проверила специальная комиссия

Пляжные территории на 95% готовы к сезону
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

6 июня во Владивостоке состоялось выездное совещание городской комиссии по контролю за содержанием пляжей. Специалисты Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, ГИМС, МЧС и профильных управлений администрации города Владивостока проверили муниципальные прибрежные территории, где в этом сезоне будут организованы пляжи.

Согласно результатам мониторинга качества воды, проведенного Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю, жителям и гостям приморской столицы рекомендуют купаться на пляже парка культуры и отдыха имени С. Лазо, на пляже «Ривьера-Лагуна» на станции Санаторной и в бухте Аякс на острове Русском. В этом году администрация города будет осуществлять контроль именно за этими пляжами. Остальные пляжи находятся в собственности федеральных органов.

В рамках прошедшей проверки специалисты проверили, как арендаторы готовятся к купальному сезону и приёму отдыхающих.

Как подчеркнул начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации города Сергей Шабаев, городские пляжи на станции Санаторной практически полностью готовы к купальному сезону, руководителям осталось лишь предоставить комиссии некоторые документы.

«Эти пляжные территории на сегодняшний день на 95% готовы к купальному сезону. До 15 июня здесь должны устранить все недочеты», - сказал Сергей Шабаев.

Пляж в бухте Аякс на острове Русском готов пока только на 50%. Однако, арендатор заверил членов комиссии, что к началу купального сезона сотрудники установят необходимые спасательные посты, оборудуют пляж туалетами, раздевалками, а также оформят помещение для оказания медицинской помощи.

Напомним, что согласно действующему законодательству арендаторы пляжей должны провести аккарицидную обработку против клеща, заключить договоры и обеспечить пляжи спасателями, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами, информационными стендами, медпунктами, радиосвязью, а также выполнить ряд других требований.

Официально купальный сезон во Владивостоке стартует 15 июня.

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