Спецоперация: браконьеры попали в засаду на «Земле леопарда»

С конца весны сотрудники заповедника выслеживали нарушителей

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Двух нарушителей задержали государственные инспекторы «Земли леопарда» в ходе спецоперации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу заповедника. Мужчины были вооружены. Браконьеры намеревались заняться охотой на солонцах – специальные площадки с солью для копытных, но были вовремя остановлены сотрудниками национального парка, угодив в собственную же ловушку.

Инцидент произошел еще 5 июня. Стоит отметить, что в этот день в России отмечают День эколога. Нарушители пытались устроить охоту в центральной части особо охраняемой природной территории: заранее они организовали на территории нацпарка солевые площадки, используя необходимые копытным минералы в качестве приманки, а для своего удобства даже соорудили укрытия на высоких деревьях. Однако реализовать преступный замысел по отстрелу животных у злоумышленников не получилось: браконьерские точки уже находились под контролем.

Оба солонца сотрудники отдела охраны «Земли леопарда» обнаружили за неделю до предполагаемой охоты, поэтому к встрече с нарушителями были готовы. И все же сама операция была непроста. Наблюдение велось круглые сутки с конца весны, за это время приморская погода успела показать себя во всей красе: жаркое солнце резко сменялось холодными дождями и штормовым ветром. Днем дежурные оперативной группы использовали бинокли, а ночью – тепловизоры.

Поздним вечером 5 июня нарушители объявились возле солонцов. Не заметив подвоха, они забрались на свои стрелковые позиции, готовясь к охоте. Разделенные на две команды государственные инспекторы, поддерживая связь по рации, незаметно окружили браконьеров и предложили им сдаться. Застигнутых врасплох горе-охотников охватила паника, которая, вероятно, быстро сменилась осознанием безысходности положения: бросив ружья, они были вынуждены спуститься на землю.

Нарушители были снаряжены всем необходимым: гладкоствольными ружьями, как удалось выяснить позже - нелегальными, патронами, охотничьими ножами для разделки мяса, веревками и большими рюкзаками для добычи. При этом они рассчитывали устроить ночную охоту, так как модифицировали оружие специальными фонарями. Инструменты браконьеров были изъяты государственными инспекторами, а сами охотники, оказавшиеся жителями Хасанского района, доставлены в отделение полиции. Процесс задержания был зафиксирован на видео.

«Охота на браконьеров завершилась успехом, инспекторы сработали слаженно, предотвратив убийство зверей. Мечты о легкой добыче нарушителям пришлось оставить в лесу, в своих «гнездах» на деревьях, – рассказал Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Дальнейшую судьбу браконьеров решит суд, а полученные в ходе оперативной съемки кадры станут неопровержимым доказательством их вины. В некотором смысле мы можем даже поблагодарить охотников – за прекрасно обустроенные дополнительные солонцы, которым будут очень рады копытные, обитающие в национальном парке».

Напомним: пребывание на особо охраняемой природной территории с оружием по закону приравнивается к незаконной охоте и, согласно статье 258 Уголовного Кодекса РФ, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до двух лет.