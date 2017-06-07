«История Пушкарева — это тест системы»

Почему дело мэра Владивостока так важно для всей российской политики

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

На днях исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, который стал полной неожиданностью для всех жителей города. Высокопоставленный чиновник был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Почему именно это дело так важно для современной российской политики, чем оно принципиально отличается от других коррупционных дел, что демонстрирует обществу и как определяет взаимоотношения власти и силовиков — в материале «URA.RU».

Игорь Пушкарев был задержан 1 июня 2016 года. По версии следствия, глава города нарушил закон при проведении государственных закупок на приобретение строительных материалов для ремонта дорог в период с 2009 по 2014 годы. Вместе с ним по подозрению в коммерческом подкупе был задержан директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Позднее в рамках этого уголовного дела задержали и брата Игоря Пушкарева, бывшего до 2015 года генеральным директором ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева. В минувшем марте 2017 года братьям предъявили обвинения во взятке друг от друга.

Защита временно отстраненного мэра не признает обвинения и предъявляет конкретные аргументы. Главный из них — отсутствие ущерба. Дело в том, что ГК «Востокцемент» простила бюджету Владивостока долг в размере 962 млн руб., который образовался за годы поставок строительных материалов в период с 2008 по 2015 г. Кроме того, позднее Андрей Лушников отказался от своих показаний против Игоря Пушкарева. По мнению адвокатов арестованного мэра, в качестве взятки следователи расценивают имущественные выгоды и услуги, которые брат оказывал брату якобы за заключение выгодных контрактов. Однако защита убеждена: это никак не доказано и является домыслами следствия.

Несмотря на это, 25 мая Московский суд уже в пятый раз продлил арест Игорю Пушкареву. Скорее всего, дело будет направлено в суд в конце лета.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев называет дело против Пушкарева «странной историей». «Уголовное дело было возбуждено не на горячих „фактах“, за руку мэра Владивостока никто не ловил. Характер обвинений по ходу менялся, ущерб городу не доказан. Обвинение, что он брал взятки от брата в виде охранной системы для дома, выглядит вообще абсурдно. Долги города компания брата давно простила. Но дело тянется и тянется», — пояснил «URA.RU» Калачев.

По словам политолога, Игорь Пушкарев, пожалуй, первый политик, который, находясь под арестом, ведет активную защитную кампанию. «Вину он не признает. По его мнению, предъявленные ему обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе лишены фактических оснований.

Нашла коса на камень. Но следствие тоже не готово признать, что дело дутое. Федералы сбросили дело в регион. Суд пройдет во Владивостоке. Там у Пушкарева есть поддержка среди горожан. Потому так интересно, чем же все это закончится», — говорит Калачев.

Он полагает, что именно из-за таких дел доверие к антикоррупционной кампании невысоко. «В данном случае достаточно оснований для предположения, что это региональные внутриэлитные разборки, а не что-то еще. Если человек не виноват, бороться надо. Даже если сделка со следствием могла бы помочь опальному мэру выйти раньше, потом ведь всю жизнь жить с признанием возможно несуществующей вины», — отмечает политолог, называя это дело «тестом на независимость судебной системы».

Константин Калачев указал на то, что «многие считают, что „борьба с коррупцией“ часто становится инструментом внутриэлитных разборок». «Дело Пушкарева подтверждает, что подобные суждения небезосновательны. Если нет ущерба, то почему и за что его держат под стражей? Кому и чем помешал? Вопрос риторический», — резюмировал собеседник агентства.