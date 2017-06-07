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Общество

Дискуссию в формате Sbertalks проведут эксперты Сбербанка в рамках МедиаСаммита-2017

​Представителям бизнеса и медиа расскажут, как использовать технологии работы с большими данными
Фото: finam.info Фото: finam.info
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Дискуссионная площадка Sbertalks пройдет 8 июня во время Дальневосточного МедиаСаммита. Эксперты расскажут представителям регионального бизнеса и медиа о новых технологиях работы с информацией, технологиях виртуальной реальности и маркетинге будущего Дискуссионная секция начнется в 12.30 в ДВФУ (корпус В, зал «Сопка»), сообщает РИА VladNews со

Сбербанк приглашает представителей бизнеса, журналистов, пресс-секретарей, PR-специалистов Дальнего Востока принять участие в дискуссии Sbertalks. Ее модераторами выступят руководитель направления по работе с блогосферой ПАО Сбербанк Татьяна Магера и основатель коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

В ходе дискуссии участники обсудят новые тренды в области маркетинга, то, как меняются профессии будущего и какие основные вызовы и возможности ожидают крупный медиахолдинг.

Своим опытом и знаниями по профильным направлениям с участниками секции поделятся эксперты и медиатренеры: доцент института массмедиа РГГУ, редакционный директор медиагруппы «Журналист», эксперт Mediatoolbox Максим Корнев, руководитель направления регионального маркетинга ПАО Сбербанк Сергей Беглов, креативный продюсер Luden.io Илья Стахеев, руководитель цифровой лаборатории ТАСС Эдуард Маас, директор по маркетингу Телекомпании «Губерния» Илья Любицкий.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

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