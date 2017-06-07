ВЭФ-2017: Общепит ДВФУ готовится к усиленной дезинфекции

Выпущено Предписание Роспотребнадзора от 25 мая 2017 года № 217

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В кампусе ДВФУ осуществляют деятельность в сфере общепита 18 субъектов, которые на 100% задействованы в рамках проведения ежегодного Восточного экономического форума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Статус и цели мероприятия обуславливают необходимость обеспечения участников форума высококачественным, разнообразным и безопасным питанием.

В связи с этим вопросы организации питания участников и гостей ВЭФ обсуждались на заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума.

На совещании присутствовали директор департамента эксплуатации кампуса ДВФУ Клёнов С.М., замначальника управления экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока Ильина М.В., главный консультант отдела организации торговли департамента лицензирования и торговли Приморского края Мызникова О.Б.

Начальником отдела надзора по гигиене питания Лаухиной Г.Г. были озвучены результаты федерального госнадзора по итогам 2016 года на предприятиях общепита в кампусе ДВФУ, а также требования, направленные на обеспечение безопасности услуг общественного питания в рамках ВЭФ-2017.Стоит отметить, что Роспотребнадзором Приморья подготовлено Предписание от 25 мая 2017 года № 217, в котором изложен комплекс необходимых мероприятий с целью подготовки и организации питания в период ВЭФ с указанием сроков исполнения; оно вручено руководителям предприятий на совещании.

Так, в перечень обязательных для исполнения включены мероприятия по обеспечению предприятия общепита необходимым запасом дезинфекционных средств, достаточности раздаточного и производственного инвентаря, разовых перчаток, бактерицидных ламп, разделочных столов с охлаждаемой рабочей поверхностью, разработке и согласованию ассортиментного перечня реализуемых блюд с исключением особо эпидемиологически значимых блюд, организации дополнительного производственного контроля реализуемой продукции методом оставления суточной пробы, а также дополнительного обследования сотрудников, занятых на работах по производству пищевой продукции и в обслуживании посетителей, на носительство возбудителей кишечных инфекций, рота- и норовирусов.