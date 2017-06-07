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Сохрани жизнь

Жители Владивостока подарили детям с онкологией месяц жизни

Более 60 тысяч собрали для подопечных благотворительного фонда «Сохрани жизнь»
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Сотни горожан пришли в рабочий день поддержать подопечных благотворительного фонда «Сохрани жизнь». Благодаря отзывчивости жителей Владивостока удалось собрать более 60 тысяч, что позволит детям с онкогематологическими заболеваниями получить эффективное лекарство, не входящее в перечень бесплатных медикаментов. Сразу трое подопечных фонда получили дополнительный месяц жизни, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Сохрани жизнь».

Праздник добра и аукцион картин пациентов онкогематологического центра прошел 1 июня возле кинотеатра «Океан».

Концерт 30 творческих коллективов, точки продажи сувениров ручной работы из бисера, метала, природных материалов, мыло и игрушки,различные мастер-классы по разукрашиванию пряников, аквагрим, шоу жидкого азота и игры от аниматоров - каждый посетитель мог выбрать наиболее удобный и приятный способ, как помочь больным детям.

Также во время праздника прошел и квест For Life. Его учатсники с помощью подсказок искали популярные места Спортивной набережной, а победитель получил главный приз — смартфон.
За символическую плату можно было сфотографироваться с табличками «Делаю добрые дела», «Помогаю детям» и через несколько минут получить свой личный фотомагнит.

В 16 часов кинотеатр «Океан» провел благотворительный показ фильма «Чудо-женщина» - часть средств от продажи билетов поступила на счет фонда.

В итоге, только при проведении праздника удалось собрать более 46 тысяч рублей.

- Благодаря щедрости жителей нашего города мы смогли собрать средства на приобретение такого лекарства, как "Сандиммун-Неорал". Оно не входит в перечень бесплатных медикаментов. Сейчас трое наших подопечных получили дополнительные месяца жизни и стабильного состояния, - говорит директор фонда Светлана Горковенко.

После завершения праздника, в кинотеатре «Океан» стартовал благотворительный аукцион картин с выставки «Рисую! Мечтаю!Живу!».

Всего удалось продать 17 картин на сумму более 18 тысяч рублей.

- Мы благодарны всем, кто пришел и поддержал наших детей. Однако собранной сумму - порядка 64 тысяч рублей - все же не хватит, чтобы полностью закрыть потребность в лекарстве. Поэтому мы обращаемся ко всем жителям Приморья с просьбой поддержать сбор. Это можно сделать зайдя на сайт благотворительного фонда «Сохрани жизнь»(https://sohrani-zhizn.ru/deti/nuzhna-pomoshh/) или выслать СМС на номер 3443 со словом БФСЖ и суммой пожертвования, - отметила СветланаГорковенко.

Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» благодарит за поддержку акции представителей администрации Приморского края, департамент образования, депутатов городской Думы, Лигу предпринимателей Владивостока, компанию «Трилитон» и благотворительный фонд «Маяк Приморья». 

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