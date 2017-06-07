Во вторник во Владивостоке произошло более 60 аварий

Пять человек сели за руль пьяными

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 68 ДТП, из них 38 - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 7 аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 5 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 60 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 7 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. По превышению скорости инспекторами ДПС составлено 12 протоколов, по не предоставлению преимущества пешеходам - 25 протоколов. Пешеходы нарушили ПДД 66 раз

На штраф-стоянку поставлено 68 авто.

Всего во вторник, 6 июня, в приморской столице зарегистрировано 337 нарушений ПДД.