Угнанный в Приморье автомобиль стал виновником ДТП

Злоумышленники с места происшествия скрылись

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Накануне в отдел полиции Уссурийска поступило сообщение об угоне автомобиля марки Toyota Probox в районе Пивзаводских садов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на UssurMedia.

Около 16.00 в этом же районе угнанный автомобиль совершил столкновение с двумя припаркованными автомобилями дачников, которые были припаркованы у обочины. Виновник ДТП и его пассажир место происшествия моментально покинули.

В Госавтоинспекции сообщили, что владельцы пострадавших транспортных средств работали на дачных участках и об аварии узнали лишь, услышав удар и скрежет металла. Выбравшись с грядок, дачники обнаружили свои разбитые машины и Toyota Probox с пустым водительским местом. Сейчас усилия инспекторов ГИБДД направлены на поиск виновника аварии. Ситуацию осложняет тот факт, что очевидцы происшествия путаются в показаниях. По данному факту проводится проверка.