Во Владивостоке произошла авария с участием грузовика

Госпитализирован водитель легковушки

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на дороге Де Фриз - Седанка - Патрокл произошло ДТП с участием грузовика: в него сзади въехал автомобиль Toyota Vitz. По предварительным данным, 27-летний водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию с впереди едущим грузовиком Nissan Diesel (за рулем был мужчина 1956 года рождения). Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, пострадал водитель Toyota: он госпитализирован с закрытым переломом левой ноги и ушибом головы.

Столкновение произошло в светлое время суток.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.