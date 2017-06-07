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За сутки в Приморье зарегистрировано более 60 аварий

Есть погибшие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на дорогах Приморского края зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествий, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Четыре из них - с пострадавшими, 59 – с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась двум участникам автоаварий, а также погибли два человека.

Ранее РИА Vladnews сообщало о двух ДТП в районе Артема, в которых погибли люди. Так, водитель грузового автомобиля совершил съезд в кювет и погиб на месте происшествия. 

В массовой аварии на трассе Артем - Находка также погиб водитель микроавтобуса. 

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