За сутки в Приморье зарегистрировано более 60 аварий

Есть погибшие

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на дорогах Приморского края зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествий, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Четыре из них - с пострадавшими, 59 – с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась двум участникам автоаварий, а также погибли два человека.

Ранее РИА Vladnews сообщало о двух ДТП в районе Артема, в которых погибли люди. Так, водитель грузового автомобиля совершил съезд в кювет и погиб на месте происшествия.

В массовой аварии на трассе Артем - Находка также погиб водитель микроавтобуса.