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Общество

«Ростелеком» получил статус доверенного оператора электронного документооборота

Ежегодный объем исходящих документов «Ростелекома» составляет порядка 13 млн в год
Фото: rostelecoma.ru Фото: rostelecoma.ru
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

«Ростелеком» объявляет о присоединении к сети доверенных операторов электронного документооборота счетов-фактур ФНС России. Статус доверенного оператора электронного документооборота (ЭДО) дает «Ростелекому» возможность самостоятельно организовать движение электронных документов внутри Группы компаний, с контрагентами и клиентами без привлечения внешних поставщиков - аккредитованных операторов ЭДО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ростелеком. 

Работы по созданию инфраструктуры Системы электронного документооборота (СЭДО) начались в 2016 году и производились силами «РТ Лабс», дочерней компании «Ростелекома».

В инфраструктуру СЭДО входит платформа Роумингового центра электронного документооборота (РЦ ЭДО). РЦ ЭДО - программно-аппаратный комплекс, предоставляющий компаниям любого вида деятельности и масштаба бизнеса возможность обмениваться электронными документами с любыми контрагентами, подключенными к любому оператору электронного документооборота.

Прикладное программное обеспечение серверов СЭДО и РЦ ЭДО развернуто на Национальной Облачной Платформе, оператором которой выступает «Ростелеком». В работе сервиса задействован аккредитованный удостоверяющий центр, который осуществляет комплекс услуг по созданию, выдаче, обслуживанию сертификатов ключей ЭП.

Ежегодный объем исходящих документов «Ростелекома», связанных с исполнением договорных обязательств перед клиентами компании (сегмент B2B), составляет порядка 13 млн в год, на долю документов, передаваемых в электронном виде через операторов ЭДО, приходится около 40% от этого объема.

До конца 2017 года через СЭДО будет организован электронный документооборот со всеми контрагентами компании, уже использующими ЭДО, а также с Дочерними зависимыми обществами (ДЗО). Контрагенты могут подключиться к СЭДО и при этом сохранить возможность использовать услуги других операторов ЭДО, с которыми уже заключены договора. В этом случае передача пакетов документов в адрес «Ростелекома» будет происходить через Роуминговый центр электронного документооборота «Ростелекома».

В планах на 2018 год - популяризация услуги и увеличение доли контрагентов, работающих через СЭДО «Ростелекома», в первую очередь, за счет организаций, еще не использующих юридически значимый электронный документооборот.

По прогнозам специалистов компании, прирост объема документов, передаваемых через доверенную Систему электронного документооборота «Ростелекома» составит до 10% в год. Развитие системы предполагает перевод в электронную форму процесса подготовки и заключения договоров.

«Наша новая комплексная услуга позволит дополнить сервисный портфель «Ростелекома» и снизить расходы наших клиентов и партнеров на организацию электронного документооборота, её запуск, в целом, придаст ускорение рынку услуг ЭДО за счет объединения множества разрозненных операторов в единое информационное пространство», - отметил Михаил Бондаренко, директор по Электронному Правительству ПАО «Ростелеком». 

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