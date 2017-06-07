В массовом ДТП в Приморье погиб один человек

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Массовая авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в вечернее время на 16 км + 925м автодороги Артем – Находка – порт Восточный. 50-летний водитель автомашины Toyota Lite Ace, двигаясь со стороны Артема в сторону Находки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомашиной Hino Ranger. В результате Hino Ranger столкнулся с автомашиной Toyota Chaser, которая двигалась за микроавтобусом. От полученных травм водитель Toyota Lite Ace скончался в медучреждении. Больше никто из участников ДТП не пострадал.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что водитель микроавтобуса имел 13-летний стаж вождения, к административной ответственности в 2017 году не привлекался.

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