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Приморец обокрал док в Находке

Мужчине грозит два года колонии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками Находкинского линейного отдела полиции на транспорте выявлен 37-летний житель Приморья, который подозревается в краже имущества одного из предприятий города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Транспортными полицейскими установлено, что злоумышленник совершил хищение судовой латунной детали весом 16 кг с плавучего крана в одном из доков города Находка. Кок он пояснил стражам правопорядка, кражу совершил для продажи похищенного.

В настоящее время отделом дознания Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Фигуранту грозит лишение свободы до двух лет.

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