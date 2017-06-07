В Приморье найден труп мужчины

Следственный комитет проводит проверку

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В Приморье повешенным найден мужчина, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в поселке Дунай, ЗАТО город Фокино. На дереве возле магазина обнаружен труп мужчины 80 года рождения. По предварительной информации, причиной случившегося стала семейная ссора с женой.

В пресс-службу СУ СК РФ по Приморью корреспонденту агентства сообщили, что по факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка.

Корреспонденту агентства стало известно, что мужчина был отцом мальчика, который в прошлом году в сентябре умер от отравления бытовым газом.