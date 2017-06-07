Перед полицией сегодня стоит непростая задача. Ведь за последнее десятилетие резко изменился спектр наркооборота. К марихуане и героину прибавились синтетические аналоги - спайс, мефедрон и дезоморфин. Стали изощрёнными и способы распространения наркотиков. Теперь дилеры используют почту и всемирную сеть. Именно по такой схеме работала группа наркодилеров в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Полицейские перекрыли очередной канал поступления в регион синтетического наркотика
Дилер в режиме онлайнВладивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
13:33, 06 июня 2017 Подводный субботник прошёл на Русском острове
Ахлёстышева в порядке
12:23, 06 июня 2017 Арт-фестиваль детского творчества прошёл во Владивостоке
"Город больших надежд"
11:05, 06 июня 2017 "Мередианы Тихого" 2017 года откроет французская актриса Фанни Ардан
Сюрпризы кинофестиваля
09:33, 06 июня 2017 Игорь Пушкарев: "Год спустя"
Тема недели
10:42, 05 июня 2017 Приморские продукты для здоровья и красоты
День здорового питания
18:09, 03 июня 2017 В честь дня защиты детей во Владивостоке вышли на ринг самые юные боксеры Приморья
Защищай себя сам
14:28, 03 июня 2017 Железнодорожники Владивостока напоминают о правилах на переезде
территория опасности