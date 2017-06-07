Полицейские перекрыли очередной канал поступления в регион синтетического наркотика

Дилер в режиме онлайн

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Перед полицией сегодня стоит непростая задача. Ведь за последнее десятилетие резко изменился спектр наркооборота. К марихуане и героину прибавились синтетические аналоги - спайс, мефедрон и дезоморфин. Стали изощрёнными и способы распространения наркотиков. Теперь дилеры используют почту и всемирную сеть. Именно по такой схеме работала группа наркодилеров в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.