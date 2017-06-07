На пункты пропуска в ДФО по электронным визам планируется выделить 170 млн рублей

​В Госдуме рассматривается законопроект по корректировке госбюджета на 2017 год

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В Госдуме рассматривается законопроект по корректировке федерального бюджета на 2017 год: в том числе при корректировке учтено и выделение 170 миллионов рублей на обеспечение возможности въезда иностранных граждан через пункты пропуска Свободного порта Владивосток на основании электронных виз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом сообщил замглавы министерства Артур Ниязметов.

- В этом году в России впервые вводится механизм электронных виз. Этот механизм будет вначале апробирован на Дальнем Востоке через пункты пропуска Свободного порта Владивосток. Правительством накануне утверждены правила их получения. Сейчас федеральным органам исполнительной власти поручено обеспечить оснащение пунктов пропуска необходимыми программно-техническими комплексами, разработать и ввести в эксплуатацию специализированный сайт для обработки заявлений иностранных граждан на получение электронной визы и автоматизированную информационную систему для информирования транспортных компаний о выданных визах, - сказал Ниязметов.

В первую очередь, по новой схеме заработают пункты пропуска во Владивостоке. В перспективе прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пяти регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Консульский сбор взиматься не будет, то есть получение визы будет бесплатным.

Напомним, перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в СП Владивосток, был определен правительством РФ. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция. Восьмидневную электронную визу иностранцы смогут получить с 1 августа.

Чтобы получить визу, иностранцам необходимо будет заполнить анкету на сайте МИД РФ. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления.