Загадочное ДТП произошло в Приморье

Водитель погиб до приезда врачей

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в городе Артеме на улице Гагарина,45. 47-летний водитель автомашины Mazda Titan совершил съезд с дороги по ходу движения автомашины. Водитель скончался до приезда бригады скорой помощи.

Как удалось установить из объяснений очевидцев ДТП, автомашина смещалась на обочину и двигалась накатом, после чего продолжила движение в кювет. В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что по факту смерти проводится проверка.

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