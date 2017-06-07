Родственники пропавшего просят помощи

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В Приморье пропал мужчина, сообщает РИА VladNews.

Последний раз Буч Александра Андреевича видели недалеко от его же участка в СНТ "Голубая нива", в 10 километрах от поселка Соловей Ключ, конечная остановка дачных автобусов. ДО сегодняшнего дня о его местонахождении ничего не известно.

Приметы:

Рост 180-185, телосложение худощавое, голубые глаза, волосы седо-русые, с залысиной. Из особых примет: на нижней челюсти отсутствует зуб, также имеется родимое пятно с левой стороны, ближе к сердцу.

Был одет:

Черные ботинки, трико темно-синего цвета, черная рубашка в темно-бежевую клеточку, а также темно-серая или коричневая куртка.

Всем, кто что-либо знает о его местонахождении, просим обратиться по телефонам:

8 (42334) 29-1-05

02 – полиция,

8 (914) 721-22-32 – волонтеры