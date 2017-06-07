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В Приморье обнаружена скрытая контрабанда

Реальный объем древесины оказался намного больше заявленного
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Таможенники поста "Пограничный" в Приморском крае выявили факт недекларирования более 30 кубометров лесоматериалов, экспортируемых в КНР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора ДВТУ. Российская организация задекларировала 119,4 и 190,33 кубических метров пиловочника белой и желтой березы соответственно. Однако в ходе таможенного контроля было установлено, что реальный объем лесоматериалов превышает заявленный в декларации на 31,9 кубометра.

В отношении экспортера было возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

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