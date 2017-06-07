Приморец снял с карты своего собутыльника 70 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 37-летнего жителя поселка Дунай, который сообщил о хищении денежных средств с его банковской карты.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали местного жителя, который дал признательные показания, пояснив, что накануне находился в гостях у заявителя. Во время застолья потерпевший дал ему свою банковскую карту и, сообщив пин-код, попросил сходить в магазин. Обнаружив на счете 70 тысяч рублей, подозреваемый обналичил денежные средства и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».