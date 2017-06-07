Владивостокский бизнесмен «погорел» на контрабанде ценной древесины

Фигуранту уголовного дела грозит до 7 лет колонии

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края таможней возбуждено уголовное дело в отношении руководителя владивостокской фирмы - по факту контрабанды стратегически важных ресурсов (лесоматериалов ценных пород), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. По версии следствия, предприниматель в 2014 году вывез в КНР 1,4 тысяч кубометров лесоматериалов на 14 миллионов рублей. При декларировании в таможню подавались недостоверные сведения: бизнесмен для получения разрешения на экспорт леса в Росприроднадзоре использовал документы, не имевшие отношения к экспортируемому лесу и не подтверждавшие законность его происхождения и приобретения.

Незадачливого предпринимателя ждет наказание вплоть до пребывания в колонии до 7 лет.