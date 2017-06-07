В Приморье поздним вечером погиб пешеход во время ДТП

По данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что в 23,50 на 299 км. Автодороги Осиновка – Рудная Пристань был совершен наезд на пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 66-летний водитель автомашины Toyota Hiace совершил наезд на 29-летнего пешехода, неожиданно вышедшего на проезжую часть дороги. В результате ДТП от полученных травм потерпевший скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Сообщается, что водитель имеет стаж вождения 41 год, за нарушение ПДД в 2017 году привлекался к административной ответственности один раз в качестве пешехода.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.