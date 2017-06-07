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Таможня: Китайцы и корейцы интересуются природными богатствами Приморья

Интерес к дериватам тигров и медведей, мускусу и ценной древесине замешан на деньгах и народной медицине
Фото: АНО Фото: АНО "Амурский тигр"
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Морские и лесные богатства Приморья вызывают стабильно высокий интерес и спрос у жителей стран АТР, в особенности КНР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Туристы из азиатских стране проявляют повышенный интерес к дериватам амурского тигра, гималайского и бурого медведей, мускусу кабарги, корням дикорастущего женьшеня, а также ценным породам леса. Такой интерес, замешанный на деньгах и восточной медицине, наносит серьезный экологический ущерб.

В апреле 2017 года оперативники ДВОТ задержали 12,6 килограмма дериватов диких животных – мускуса кабарги и желчных пузырей гималайских медведей, которые контрабандисты подготовили к незаконному вывозу в Южную Корею. Стоимость "товара" эксперты оценили в 12 миллионов рублей.

А в феврале-марте сотрудниками оперативной таможни пресечено 11 фактов незаконного вывоза 1,5 тысяч кубометров монгольского дуба и маньчжурского ясеня общей стоимостью 22,4 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), проводятся расследования. Материалы уголовного дела в отношении гражданина Южной Кореи, который пытался незаконно вывезти из России мускус кабарги под видом молотого кофе, направлены прокурору с обвинительным заключением.

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