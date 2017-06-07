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Общество

Выпускники Владивостока сегодня сдают ЕГЭ по физике и литературе

Начало экзамена в 10.00
Фото: childhelpline.ru Фото: childhelpline.ru
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 июня, выпускники Владивостока сдают государственный экзамен по литературе и физике, сообщает РИА VladNews.

ЕГЭ по литературе:

Минимальный проходной балл по литературе в 2017 году равен 32, для преодоления порога достаточно верно решить первые 9 заданий (1–7, 10, 11).

В 2017 году тест ЕГЭ по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий

ЕГЭ по физике:

Минимальный проходной балл по физике в 2017 году равен 36, для преодоления порога необходимо верно решить первые 10 заданий.

В 2017 году тест ЕГЭ по физике состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания.

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