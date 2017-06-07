Тарифы на электричество в ДФО начнут снижать с 1 июля

Это делается для повышения привлекательности макрорегиона

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке планируется начать с 1 июля. Об этом сообщил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на встрече с депутатами в Госдуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- Плановый срок начала действия механизма определен правительством РФ с 1 июля 2017 года, - сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Удешевление электроэнергии станет результатом одобренных президентом России Владимиром Путиным поправок в федеральный закон «Об энергетике». Соответствующий Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 508-ФЗ вступил в силу с 1 января 2017 года.

Как ранее комментировал глава Минвостокразвития Александр Галушка, с принятием закона о снижении энерготарифов «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов ДФО.

- Рассчитываем, что происходить снижение будет в течение 2-3 лет до среднероссийских показателей. Это дополнительный инвестиционный стимул для уже работающих на Дальнем Востоке предприятий, - отметил министр.

Снижать цену на свет будут только для предприятий, а не населения, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Дальнего Востока. Понижать тарифы будут за счёт их повышения на оптовом энергорынке в остальной части России. Программа должна продлиться три года. Однако в Минвостокразвития предложили увеличить срок до 10 лет. Самые высокие тарифы на электроэнергию в России на Чукотке и Колыме - в пять раз выше среднероссийских.

В среднем стоимость электроэнергии на Дальнем Востоке должна уменьшиться на 30%. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – 65 %, в Якутии – на 50 %, на Сахалине – 46 %, Магаданской области – 34 %. В Приморье и Камчатском крае тариф снизится на 20 %, в Еврейской автономии - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5 %.